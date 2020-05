Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin schwer verletzt

Borken (ots)

Eine 77 Jahre alte Radfahrerin ist am Samstag in Borken bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 15-Jähriger fuhr gegen 19.10 Uhr mit seinem Fahrrad vom Markt in Richtung Goldstraße. Der Borkener übersah dabei die von rechts aus der Sternstraße kommende Frau. Es kam zu einer Kollision der Räder. Ein Rettungswagen brachte die Borkenerin in ein Krankenhaus.

