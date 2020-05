Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Radfahrer bei Sturz verletzt

Velen (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Rennrads am Samstag in Velen bei einem Unfall erlitten. Der 50-Jährige war gegen 11.25 Uhr auf dem Südlohner Diek in Richtung Südlohn unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit dem Holtkamp überfuhr der Dorstener nach ersten Erkenntnisse eine Unebenheit, verriss dadurch den Lenker und stürzte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 8.000 Euro.

