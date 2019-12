Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, BAB 5, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit fünf Beteiligten Fahrzeugen - insgesamt drei Leichtverletzte

Hemsbach / BAB 5 / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An einem Stauende auf der Autobahn 5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hemsbach kam es am Montagnachmittag um kurz vor 4 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhren insgesamt fünf Fahrzeuge aufeinander auf. Durch die Zusammenstöße wurden ein 85-Jähriger, ein 58-Jähriger und ein 56-Jähriger jeweils leicht verletzt. Keines der Fahrzeuge war mehr fahrbereit, weshalb sie alle abgeschleppt werden mussten. Auch die Feuerwehr aus Weinheim war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Gemeinsam mit der Autobahnmeisterei Mannheim sicherte sie die Unfallstelle ab. Da aus einigen Fahrzeugen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelaufen waren, wurde eine Reinigungsfirma verständigt, welche diese beseitigte. Aufgrund des Unfalls waren beide Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr musste über den Standstreifen an der Örtlichkeit vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es zeitweise zu einem Rückstau von 7 km.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Münsterteicher

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell