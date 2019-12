Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch über den Balkon, Zeugen gesucht

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Einbruch in die Wohnung einer 84-Jährigen in der Schulstraße kam es in der Zeit von Freitag, 14:00 Uhr bis Montag, 11:00 Uhr. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter stiegen über eine Pergola auf den Balkon der Wohnungsinhaberin. Dort wurde die Fensterscheibe eingeschlagen, wodurch sich der oder die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten verschafften. In der Wohnung wurden alle Räume durchsucht. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde ein Laptop entwendet, die weiteren Ermittlungen dauern jedoch noch an und wurden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und oder Hinweise geben können werden gebeten, sich mit ihnen unter 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

