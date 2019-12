POL-MA: Mannheim: Kinder retten sich durch Sprung in Hecke, Wer hat etwas gesehen?

Polizeipräsidium Mannheim

Am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr waren zwei Kinder auf dem Weg zur Schule. Auf dem Weg dorthin kam ihnen in der Max-Joseph-Straße ein Fahrzeug entgegen, welches direkt auf sie zu fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sprangen die Kinder zur Seite in eine Hecke. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt bittet nun Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und oder Hinweise geben können, sich bei ihnen unter 0621 3301-0 zu melden.

