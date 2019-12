Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Auffahrunfall mit vier Beteiligten - zwei leicht verletzte Personen

Mannheim (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro, lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, kurz nach 17 Uhr, in der Reichskanzler-Müller-Straße ereignete. Ein 32-jähriger VW-Fahrer war auf der rechten Fahrspur in Richtung Mannheim-Fahrlach unterwegs und musste in Höhe des Spielplatzes "Amerikanerstraße" verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende 35-jährige Nissan-Fahrer sowie ein 39-jähriger BMW-Fahrer kamen daraufhin ebenfalls zum Stehen. Ein 31-jähriger Smart-Fahrer nahm dies aber offenbar zu spät wahr, fuhr von hinten auf den BMW auf und schob die drei Autos aufeinander. Durch den Aufprall zogen sich der Fahrer des BMWs sowie deren 34-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell