Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pedelec-Sicherheitstraining am Dienstag, 18. Juni 2019, von 09 - 12 Uhr in Ludwigsburg - Eglosheim, Tammer Straße 30

Ludwigsburg (ots)

Die Kreisverkehrswacht Ludwigsburg bietet in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg, Referat Prävention, und einem örtlichen Zweiradsporthaus am Dienstag,18. Juni 2019, in der Zeit von 09 - 12 Uhr ein Pedelec - Sicherheitstraing für interessierte Bürgerinnen und Bürger auf dem Übungsplatz in der Tammer Straße in Eglosheim an.

Das Pedelec wird als günstige, umweltverträgliche und gesundheitsbewusste Alternative zum Auto immer attraktiver, aber der Umgang mit diesem Fahrzeug will gelernt sein. So richtet sich das Training insbesondere an diejenigen, die noch über keine oder wenig Erfahrung mit dem E-Bike/Pedelec verfügen und bietet die Möglichkeit, das eigene Können mit dem Pedelec praktisch zu testen und zu verbessern.

In Theorie und Praxis erfahren Sie, was beim Fahren mit einem Pedelec zu beachten ist. Nach technischer Unterweisung und rechtlicher Abhandlung runden Fahrübungen mit dem Pedelec das Angebot ab. Hierbei sind neben vielen weiteren Aspekten das richtige und sichere Kurvenfahren, sicheres Bremsen sowie das richtige Verhalten in Schwerpunkte dieses Trainings.

Sollten Sie noch kein Pedelec besitzen, haben Sie an diesem Tag die Möglichkeit, mit bereitgestellten Pedelecs das Fahrgefühl und die Eignung zu testen. Natürlich kann auch mit einem eigenen Pedelec am Training teilgenommen werden.

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine ausreichende Fahrpraxis als Radfahrer. Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht, notfalls kann ein Helm vor Ort ausgeliehen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist ab sofort über die Kreisverkehrswacht Ludwigsburg per E-Mail unter info@kreisverkehrswacht-ludwigsburg.de oder Telefon Nr. 07191 / 733064 möglich. Anmeldeschluss ist Freitag, 14.06.2019.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell