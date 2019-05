Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gem. Sindelfingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen; Sindelfingen: Motorradfahrer stürzt bei Ausweichversuch; Weil der Stadt: Verlorenes Metallteil beschädigt Opel

BAB 81, Gem. Sindelfingen, zw. AS Böblingen-Hulb und AS Böblingen/Sindelfingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Schaden in Höhe von ca. 25.000 Euro und ein leichtverletzter Daimler-Fahrer sind das Resultat eines Auffahrunfalls, der sich gestern Nachmittag gegen 15:30 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Böblingen/Sindelfingen ereignet hat. Eine 34 Jahre alte Mercedes-Lenkerin befuhr den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Wegen eines Staus mussten die vor ihr fahrenden Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte die 34-Jährige zu spät und fuhr auf einen vor ihr stehenden Daimler auf, in dem ein 28-jähriger Mann saß. Durch den Aufprall wurde der Daimler gegen einen davor stehenden Audi eines 21-Jährigen geschoben. Der Daimler-Fahrer, an dessen Fahrzeug Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro entstand, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Schadenshöhen am Audi sowie am Mercedes der Unfallverursacherin belaufen sich jeweils auf ungefähr 5.000 Euro.

Sindelfingen: Motorradfahrer stürzt bei Ausweichversuch

Zeugen sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 / 697-0 zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag um 17:45 Uhr auf der K 1055 (alte B 14) zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer war mit seiner Yamaha in Richtung Sindelfingen unterwegs. Hierbei musste er in einer Rechtskurve einem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, das auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der Motorradfahrer wich nach links aus, geriet auf den dortigen Grünstreifen und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen bzw. silberfarbenen Kombi gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen können.

Weil der Stadt: Verlorenes Metallteil beschädigt Opel

Am gestrigen Donnerstag gegen 06:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Opel-Lenker die L 1182 von Weil der Stadt in Fahrtrichtung Schafhausen. Ein entgegenkommender Transporter mit Ladepritsche verlor ein Metallteil von der Ladefläche. Dieses beschädigte den Opel im Bereich der Fahrzeugfront. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Pritschenwagenfahrer aus dem Staub. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 / 605-0 sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Eventuell könnte es sich hierbei um einen VW-Bus mit Ladepritsche gehandelt haben.

