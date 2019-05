Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brand des Schützenhauses zwischen Riet und Nussdorf

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend geriet gegen 21 Uhr das Schützenhaus des Schützenvereins Stuttgart - Weilimdorf, zwischen Riet und Nussdorf, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dach bereits im Vollbrand. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im 1. OG aus. Der Sachschaden am Schützenhaus kann bislang nicht abschließend beziffert werden. Die Feuerwehr war mit 91 Wehrleuten und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Kreisstraße 1688 teilweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden federführend durch das Polizeirevier Vaihingen/ Enz übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell