Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Hemmingen und in Korntal-Münchingen; Sachbeschädigung in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Hemmingen: Motorroller gestohlen

Auf einen Motorroller der Marke Flex-Tech hatte es ein bislang unbekannter Dieb abgesehen, der das Fahrzeug zwischen Mittwoch 20:00 Uhr und Donnerstag 15:00 Uhr in der Hirschstraße in Hemmingen entwendete. Das schwarze Zweirad war am Fahrbahnrand abgestellt und hat ein grünes Versicherungskennzeichen. Der Wert des Fahrzeugs ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Motorrollers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Korntal-Münchingen: Motorroller entwendet

Vom Grundstück eines Wohnhauses wurde zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag 05:00 Uhr ein Motorroller der Marke Kymco in der Kronenstraße in Münchingen entwendet. Der blau-gelbe Roller war mit einem Lenkradschloss gesichert und unter einem Balkon im Hof abgestellt. An dem Motorroller, dessen Wert sich auf mehrere hundert Euro beläuft, war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Mercedes beschädigt

Vermutlich mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen Mercedes beschädigt, der zwischen Mittwoch 20:00 Uhr und Donnerstag 10:00 Uhr auf einem privaten Stellplatz entlang des Hans-Voelter-Wegs in Bietigheim stand. Der Unbekannte zerkratze die hintere Tür auf der Beifahrerseite und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

