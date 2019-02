Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Autofahrer geriet in den Gegenverkehr

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer (80) ist am Mittwoch (27. Februar) gegen 14 Uhr auf der Unterstraße in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Beide Fahrer verletzten sich. Der 80-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Warum er in den Gegenverkehr geriet, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell