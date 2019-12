Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß zwischen E-Bike und E-Scooter - eine Person verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Mannheimer Inselstraße kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem 48-jährigen E-Bike-Fahrer und einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer. Der 48-Jährige war in Richtung Neckarstadt unterwegs als der Unbekannte plötzlich mit seinem E-Scooter vom rechten Rand des Fahrradweges ebenfalls losfuhr. Der Radfahrer versuchte noch auszuweichen, da der Unfallverursacher jedoch direkt nach links zog, musste der Radler eine Vollbremsung einleiten. Hierbei stürzte er und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Der Sohn des Verunfallten bat den Verursacher noch den Rettungsdienst zu verständigen. Dies tat er zwar, entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallörtlichkeit in Richtung Neckarstadt. Der gesuchte E-Scooter-Fahrer wurde wie folgt beschrieben: Hagere Statur, ca. 180cm groß und 40 bis 50 Jahre alt.

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst-West sucht nun Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und oder Hinweise zum Flüchtigen geben können, sich bei ihnen unter 0621 174-4045 zu melden.

