Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Barver - Pferde gestohlen +++ Bassum - 83-jähriger betrogen +++

Diepholz (ots)

+++ Barver - Pferde gestohlen +++

Eine 22-jährige Pferdebesitzerin aus Diepholz hoffte gestern vergeblich, einem Aprilscherz aufgesessen zu sein. Unbekannte Täter hatten in der Zeit von Sonntag, 31.03.2019, 17 Uhr bis Montag, 01.04.2019, 8 Uhr zwei Pferde und einen Pferdeanhänger von einer Weide in der Banrstorfer Straße entwendet. Dabei handelte es sich um eine Hafflinger-Mix-Stute und eine Shetland-Pony-Stute. Die Pferde wurden von der Koppel geführt und unbefugt mit dem Anhänger abtransportiert worden. Heute erhielten unsere Kollegen Kenntnis darüber, dass der Anhänger samt den entwendeten Pferden Nahe Wolfsburg an der Autobahn 2 aufgefunden wurde. Der Anhänger war auf einem Parkplatz geparkt. Die Pferde werden also bald wieder in den Landkreis Diepholz zurückkehren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen in der Tatnacht getätigt haben, welche zur Ergreifung der Täter führen können. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Bassum - 83-jähriger betrogen +++

Am Morgen des 27.03.2019 gegen 10 Uhr wurde ein 83-jähriger Bassumer betrogen. Drei unbekannte Männer suchten den Herren in der Parkstraße auf. Nachdem sie ihn fragten, ob er etwas zu verkaufen habe, übergab er den Männer 25 ältere Rewell-Bausätze. Die Männer gaben an, diese zu verkaufen und ihm das Geld auszuhändigen. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Syke - Kollision zweier Autos +++

Montagmorgen, 01.04.2019, gegen 8 Uhr missachtete eine 29-jährige Bmw-Fahrerin aus Syke an der Kreuzung "Fuchsberg" die Vorfahrt eines 62-jährigen VW-Fahrers aus Syke. Durch die Kollision entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 9 000 Euro.

+++ Lembruch - Halter eines Hundes gesucht +++

Gestern Nachmittag kreuzte gegen 16:15 Uhr in der Seestraße, auf Höhe Wohnmobilstellplatzes, ein schwarzer Hund die Straße. Eine 51-jährige Daimlerfahrerin aus Lembruch konnte eine Kollision mit dem Hund nicht verhindern. Der Hund lief anschließend davon. Die Polizei sucht nun den Halter des kleinen schwarzen Hundes, welcher vermutlich durch den Unfall verletzt wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

+++ Siedenburg- Unfall mit verletzter Person +++

Leicht verletzt wurde am heutigen Morgen eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf der L 352 in Siedenburg im Ortsteil Päpsen. Die 56-jährige Frau aus Twistringen befuhr gegen 06:45 Uhr mit ihrem Pkw BMW die Landstraße aus Siedenburg kommend in Richtung Harbergen. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld auf der Fahrerseite zum Stehen. Die alleinbeteiligte Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein geschätzter wirtschaftlicher Totalschaden von 25000EUR. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

+++ Brinkum - Ladendiebstahl mittels präparierter Taschen +++

Am 01.04.2019, gg 18.45 Uhr, kam es bei einem Jeansgeschäft in Ochtum-Park zu einem Ladendiebstahl. Insgesamt drei Frauen im Alter von 17-22 Jahren aus dem Landkreis Cuxhaven steckten diverse Hosen in zuvor präparierten Handtaschen und versuchten so den Kassenbereich zu passieren. Sehr gut war die Präparierung wohl nicht, denn erwischt wurden die drei Ladendiebinnen trotzdem. Die Hosen verbleiben natürlich im Geschäft, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

+++ Stuhr - Verkehrsunfall +++

Am 01.04.2019, gg. 08.20 Uhr, kam es auf der Diepholzer Straße/Ecke Hauptstraße (B 51) zu einem Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung aufgrund eines Defekts außer Betrieb, so dass die Verkehrsregelung über die Verkehrszeichen geregelt wurde. Ein 38-Jähriger aus dem Bereich Stuhr befuhr mit seinem Pkw die Diepholzer Straße aus Richtung Gewerbegebiet kommend in Richtung Brinkum. An der Kreuzung übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 30-Jährigen, ebenfalls aus Stuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von geschätzten 10 000 Euro.

