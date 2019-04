Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Asendorf - Kollision mit tödlichem Ausgang +++

Diepholz (ots)

Heute Nachmittag gegen 13 kam es kurz vor der Ortschaft Asendorf auf der Bundesstraße 6 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger VW-Fahrer aus Marklohe befuhr die B6 in Fahrtrichtung Asendorf. Kurz vor der Ortschaft geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Lkw. Durch die Kollision wurde der 59- Jähre in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr Asendorf aus dem Auto befreit, verstarb jedoch schon zuvor an seinen Verletzungen. Die B6 ist seitdem voll gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgt aktuell durch Polizeibeamte der Tatortermittlungsgruppe Diepholz.

