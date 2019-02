Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Automatenaufbrecher ohne Erfolg

Wer hat was gesehen?

Moers (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter jeweils einen Parkscheinautomaten an dem Parkplatz Moerser Benden und an der Hanckwitzstraße auf. Die Täter hebelten dazu jeweils den oberen Teil des Automatengehäuses auf, der dadurch stark deformiert wurde. An die Geldkassetten gelangten sie nicht, so dass an den Geräten lediglich Sachschaden entstand. Aufgrund eines durch den technischen Defekt erstellten Beleges, lässt sich die Tatzeit auf dem Parkplatz Moerser Benden auf Dienstag, 01.18 Uhr, konkretisieren. Die Täter entkamen in beiden Fällen unerkannt ohne Beute.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710.

