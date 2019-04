POL-DH: +++ Lemförde - Diebstahl aus Gartenhaus +++ Rehden - Unter Alkoholeinfluss +++ Syke - Motorradfahrer übersehen +++ Barver - Schwerer Verkehrsunfall +++

Polizeiinspektion Diepholz

+++ Lemförde - Diebstahl aus Gartenhaus +++

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Samstag, 30.03.2019, 23:30 Uhr bis Sonntag, 31.03.2019, 9 Uhr unerlaubt Zutritt zu einem Garten in der Hauptstraße. Dort entwendete er aus einem Gartenhaus unter anderem einen Hochdruckreiniger und Kompressor. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Barver - Brand auf Feld +++

Sonntagmittag, 31.03.2019, gegen 11:45 Uhr geriet auf einem Feld ein größerer Haufen Heu und Stroh in Brand. Die Feuerwehr rückt mit drei Fahrzeugen aus und löschte den Brand. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Rehden - Unter Alkoholeinfluss +++

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Steinfeld wurde in den frühen Sonntagmorgenstunden durch Polizeibeamte aus Diepholz kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann sein Auto führte, obwohl er einen Atemalkoholwert von 2,04 Promille aufwies. Bei dem 22-Jährigen wurde für das Strafverfahren Blut abgenommen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

+++ Syke - Scheibe beschossen +++

In der Zeit von Samstag, 30.03.2019, 13 Uhr bis Sonntag, 31.03.2019, 16 Uhr wurde eine äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters in der Bahnhofstraße beschädigt. Erste Ermittlungsergebnisse schließen nicht aus, dass die Beschädigungen durch ein Plastikprojektil verursacht wurden. Der verursachte Schaden wird auf etwa 1 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

+++ Syke - Motorradfahrer übersehen +++

Aufgrund eines Vorfahrtfehlers wurde gestern Nachmittag gegen 16 Uhr ein Motorradfahrer leicht verletzt. Eine 55-jährige Fiatfahrerin aus Syke befuhr die Osterhilzer Straße in Fahrtrichtung Osterholz. An der Einmündung Friedeholzstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 17-jährigen Kradfahrer aus Syke. Es kam zur Kollision, wodurch der Kradfahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 1 000 Euro geschätzt.

+++ Barver - Schwerer Verkehrsunfall +++

Sonntagvormittag gegen 11 Uhr ereignete sich in der Wehrblecker Heide ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Daimlerfahrerin aus Diepholz beabsichtigte von der K 42 (Wehrblecker Heide) nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine entgegenkommende 27-jährige Daimlerfahrerin aus Brockum. Diese lenkte ihren Wagen daraufhin nach rechts und kollidierte am Straßenrand mit einem Baum. Dadurch überschlug sich ihr Wagen, welcher auf dem Dach zum Liegen kam. Die 27-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt. Zudem entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 6 500 Euro.

