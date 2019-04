Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Schwarme - 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt +++

Diepholz (ots)

Gestern in den späten Abendstunden verunfallte ein 22-jähriger Bruchhausen-Vilsener auf der Sprakener Straße. Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhr der 22-Jährige zuvor die Sprakener Straße (K 144) in Richtung Schwarme. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Gegen 23:15 Uhr entdeckte ein vorbeifahrender Autofahrer den Unfallwagen und alarmierte die Rettungskräfte und Polizei. Der Bruchhausen-Vilsener war zu diesem Zeitpunkt ansprechbar, jedoch stark verletzt einklemmt in seinem Auto. Aufgrund des stark deformierten Autos konnte der Verunfallte erst nach einer Stunde Einsatz schweren Feuerwehrsgeräts aus dem Wagen befreit werden. Der junge Mann wurde nach der Bergung mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

