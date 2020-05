Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Passantin angefahren

Gescher (ots)

Eine Fußgängerin ist am Samstag in Gescher bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 43-Jährige befand sich gegen 17.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße. Als ein 52-jähriger Gescheraner mit seinem Wagen rückwärts losfahren wollte, übersah er die Frau aus Gescher. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

