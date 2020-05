Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Mit Krankenfahrstuhl verunglückt

Schöppingen (ots)

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Krankenfahrstuhls am Samstag bei einem Unfall in Schöppingen erlitten. Der 69-Jährige war gegen 19.10 Uhr auf dem Geh-/Radweg an der K62 unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet der Schöppinger auf den Grünstreifen und stürzte in den Straßengraben. Kräfte der Feuerwehr Schöppingen unterstützten die Bergung. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

