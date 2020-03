Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am 05.03.2020 kam es an der Kreuzung Waldhofstraße / Zeppelinstraße zwischen einer 42-Jährigen Mercedes Fahrerin und einer 28-Jährigen Renault-Fahrerin zu einem Verkehrsunfall. Die Mercedes-Fahrerin befuhr die Waldhofstraße in Richtung Luzenberg. Aufgrund eines vorbeifahrenden Rettungswagen, fuhr die Mercedes-Fahrerin zunächst an den Fahrbahnrand. Die kurz darauffolgende Straßenbahn ließ die Dame ebenfalls passieren. Beim Abbiegen in die Zeppelinstraße kam es dann zur Kollision mit der Renault-Fahrerin, die die Waldhofstraße in Richtung Alter Messplatz befuhr. Die Fahrerin des Renault kam zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR beziffert. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der 0621-1744222 zu melden.

