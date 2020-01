Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Aufmerksame Zeugen melden Unfallflucht

Ennepetal (ots)

Am 20.01. gegen 05:50 Uhr parkte ein 25-jähriger Sprockhöveler seinen Pkw in der Körnerstraße. Beim Einparken berührte er mit seinem Pkw das neben ihm parkende Fahrzeug. Zwei Zeugen beobachteten den Vorgang und sprachen den Unfallfahrer an. Dieser reagierte jedoch nicht, sondern verließ zu Fuß die Örtlichkeit. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Unfallverursacher in der Nähe der Unfallörtlichkeit antreffen. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

