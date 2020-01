Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in Wohnhaus

Wetter (ots)

Am 20.01. gegen 08:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter zunächst erfolglos, die Tür eines freistehenden Einfamilienhauses an der Eilper Höhe aufzubrechen. Als dies misslang, begab er sich zur Rückseite auf den Balkon des Hauses, schlug dort eine Fensterscheibe ein, drang so in das Haus ein und durchsuchte es. Er wurde von einem Anwohner der Straße beobachtet, der einige Zeit darauf die Polizei verständigte. Der Täter konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Beute steht bislang noch nicht fest.

