Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter entwenden Rückspiegel mit Kamera aus Pkw

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Zwei unbekannte Täter öffneten einen Pkw an der Straße Ratheimer Markt und stahlen aus dem Innenraum den Rückspiegel und die daran befestigte Kamera. Nach dem Diebstahl entfernten sie sich in Richtung Vennstraße. Die beiden Personen konnten als männlich und dunkel gekleidet beschrieben werden, wobei einer von ihnen eine schwarze Jacke und der andere einen schwarzen/grauen Kapuzenpullover trug. Die Tat ereignete sich am 23. Februar (Sonntag) gegen 1.10 Uhr. Zeugen, die Beobachtungen machen konnten, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, werden gebeten sich zu melden. Zuständig ist hier das Kriminalkommissariat Erkelenz, Telefonnummer 02452 920 0.

