Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fenster aufgehebelt

Wegberg-Wildenrath (ots)

Indem sie ein Fenster aufhebelten, drangen Einbrecher zwischen 13 Uhr am Sonntag (23. Februar) und 17.45 Uhr am Montag (24. Februar) in ein Einfamilienhaus an der Rosenthaler Straße ein. Was die Täter entwendeten, wird noch ermittelt.

