POL-PB: Vier Verletzte bei Abbiegeunfall

(mb) Auf der Sennelagerstraße sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall zwei Frauen, ein Kleinkind und ein Baby verletzt worden.

Eine 54-jährige VW-Passat-Fahrerin fuhr gegen 09:45 Uhr von Sennelager in Richtung Sande. An der Einmündung Eschenweg bog sie nach links ab, ohne eine entgegenkommende 32-jährige VW-Golf-Fahrerin durchfahren zu lassen. Die Autos stießen jeweils rechtsseitig frontal zusammen und wurden herumgeschleudert. Die Fahrerinnen erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die beiden im VW Golf gesicherten Kinder (3 Jahre/ 6 Monate) kamen mit ihrer Mutter ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

