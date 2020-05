Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Kinderkleidung an Baggersee gefunden/Suchmaßnahmen

Velen (ots)

Ein Spaziergänger hat am Sonntagmorgen gegen 10.25 Uhr an einem Baggersee in Velen Kinderkleidung gefunden. Im Bereich des Ufers lagen eine rote Sporthose und ein rotes Sportshirt der Größe 128, was einem Kind im Alter von etwa sechs Jahren entspricht, sowie ein Paar schwarze Sportschuhe der Marke Nike. Polizei, Feuerwehr und DLRG haben intensive Suchmaßnahmen auf dem Gelände nahe der B67 aufgenommen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Maßnahmen blieben bislang ohne Ergebnis. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

