Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motoröl von Tankstelle gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wie am Samstag bei der Polizei angezeigt wurde, haben Unbekannte am Vortag in der Mainzer Straße 17 Flaschen Motoröl von einer Tankstelle gestohlen. Die Behälter standen zum Verkauf in einem Regal im Außenbereich der Tankstelle. Die Gebinde haben einen Wert von mindestens etwa 300 Euro. Am Freitag wurde der Diebstahl nicht bemerkt. Erst am Samstag stellten Mitarbeiter den Fehlbestand fest.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind am Freitag gegen 14 Uhr Personen oder Fahrzeuge in der Mainzer Straße beziehungsweise im Hertelsbrunnerring aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

