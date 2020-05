Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Kellerräume

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag im Benzinoring zugange gewesen. Sie drangen in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Offensichtlich war die Tür zu dem Gebäude nicht verschlossen. Im Keller brachen die Diebe insgesamt drei Verschläge auf. Aktuell steht noch nicht fest, was die Täter stahlen. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

