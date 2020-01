Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Tür

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Mittwochmorgen um 06:16 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße alarmiert. Eine Bewohnerin war in ihrer Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig die Tür öffnen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr musste die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden, damit der Rettungsdienst Zutritt bekam. Nach kleineren Reparaturarbeiten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und der Einsatz nach einer guten Stunde beendet werden.

Das beigefügte Foto darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell