FW-EN: Zwei Technische Hilfeleistungen für Wetteraner Feuerwehr am Montag

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu zwei Technischen Hilfeleitungen musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) am heutigen Montag ausrücken.

Der erste Alarm erreichte die Einsatzkräfte bereits um 07:04 Uhr. Einsatzziel war hier eine Wohnung in der Weststraße. Vor Ort eingetroffen ergab die Erkundung, dass die Bewohnerin in der Wohnung gestürzt war und nicht mehr selbstständig aufstehen konnte. Die Feuerwehr öffnete mit einem Spezialwerkzeug schadenfrei die Wohnungstür in der dritten Etage. Nachdem diese Arbeiten durchgeführt waren, konnte der Rettungsdienst die Wohnung betreten und die Person versorgen. Die Patientin wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei war ebenfalls mit einem Streifenwagen vor Ort. Nach fünfundvierzig Minuten konnte der Leitstelle dann Einsatzende gemeldet werden.

Um 12:10 Uhr wurde dann in der Kaiserstraße die Hilfe der Feuerwehr benötigt. In einem Büro im Erdgeschoss tropfte Wasser aus Decke und Wand. Die Erkundung des Einsatzleiters ergab, dass das Wasser aus dem Badezimmer einer über dem Büro liegenden Wohnung kam. Als Erstmaßnahme wurden alle Wasserventile in der betreffenden Wohnung geschlossen und der Haupthahn abgesperrt. Zusätzlich wurde das Büro im Erdgeschoss stromlos geschaltet. Nachdem sich auch die Polizei ein Bild der Lage gemacht hatte, setzte die Feuerwehr noch einen Wassersauger in der ersten Etage ein und befreite den Fußboden so gut es ging von dem Nass. Insgesamt eine Stunde waren die Einsatzkräfte hier vor Ort.

