Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Samstag, 18.01.2020 wurde die Löscheinheit Esborn um 13:29 Uhr zu einer Ölspur auf einem Parkplatz in der Kaiserstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Fläche von ca. 5 x 5 Meter mit Betriebsmitteln verunreinigt. Die Einsatzstelle wurde an den Stadtbetrieb und die Marktleitung des Supermarktes übergeben. Maßnahmen für die Feuerwehr waren hier nicht erforderlich. Der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Der Löschzug II (Volmarstein / Grundschöttel) wurden am heutigen Sonntag um 10:54 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Wohnheim in der Hartmannstraße alarmiert. Noch auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass der entsprechende Rauchmelder durch Wasserdampf aus der Dusche ausgelöst hatte. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wurde der Bereich kontrolliert und die Einsatzstelle anschließend an den Brandschutzbeauftragten übergeben. Der Einsatz konnte damit nach einer guten halben Stunde beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell