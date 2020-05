Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gruppe traf sich trotz Verbot

Borken (ots)

Vier Männer im Alter von 19 bis 20 Jahren trafen sich in der Nacht zum Donnerstag am Bahnhof in Borken, obwohl dieses nach der Corona-Schutzverordnung nicht erlaubt ist. Die Gruppe erhielt einen Platzverweis. Die Männer zeigten sich einsichtig und kamen dem nach. Die geänderte und in einigen Bereichen gelockerte Schutzverordnung lässt Zusammenkünfte aus mehr als zwei Haushalten jedoch nicht zu.

