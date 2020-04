Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 22. April 2020, wurde um 13.35 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer auf der Burgstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 22. April 2020, wurde um 19.15 Uhr ein 27-jähriger Roller-Fahrer aus Damme auf der Straße In den Ottenkämpen kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 22. April 2020, kam es um 12.10 Uhr an der Kreuzung der Lohner Straße zum Honkomper Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld wollte vom Honkomper Weg aus auf die Lohner Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 22-jährige Inline-Skaterin aus Steinfeld, die auf dem Geh- und Radweg der Lohner Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Steinfelderin leicht verletzt wurde.

Dinklage - Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Am Mittwoch, 22. April 2020, kam es um 13.10 Uhr an der Kreuzung der Quakenbrücker Straße und der Straße Bünner Wohld zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück wollte vom Bünner Wohld auf die Quakenbrücker Straße aufbiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer 39-jährigen Frau aus Dinklage, die auf der Quakenbrücker Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß prallte der Wagen der Dinklagerin gegen den Pkw eines 49-jährigen Mannes aus Dinklage, der von der Quaknebrücker Straße in die Straße Bünner Wohld abbiegen wollte. Alle beteiligten Fahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Die Pkw mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell