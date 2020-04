Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage/ Höbe- Sechs Rundballen gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Mittwoch, 22. April 2020, von einem Feld neben der Quakenbrücker Straße sechs große Rundballen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einen Radlader oder ähnliches Fahrzeug benutzt haben, um die Rundballen auf ein anderes Fahrzeug umzuladen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Visbek- Gasleitung bei Bauarbeiten getroffen

Am 22. April 2020, gegen 12.51 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Rechterfelder Straße bei Bauarbeiten eine Gasleitung getroffen wurde und Gas austrete. Es wurden unverzüglich Polizeikräfte zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Einsatzörtlichkeit unmittelbar und weiträumig abgesperrt. Zur weiteren vorsorglichen Gefahrenabwehr wurden umliegende Wohnhäuser evakuiert. Die ebenfalls alarmierten Mitarbeiter der EWE konnten die betroffene Gasleitung abstellen. Gegen 13.55 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Bewohner zu ihren Wohnhäusern zurückkehren. Es sind keine Personen verletzt worden. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die freiwilligen Feuerwehren Visbek und Rechterfeld mit etwa vier Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften.

Lohne- Waldstück geriet in Brand

Am Dienstag, 21. April 2020, gegen 19.10 Uhr, kam es in der Steinfelder Straße in einem Waldstück zu einem kleinen Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Fläche von ca. 30cm x 30 cm in Brand. Das Feuer wurde durch eine Spaziergängerin entdeckt und mit Erde bedeckt, wodurch es erlosch. Die freiwillige Feuerwehr Südlohne rückte zur Brandörtlichkeit aus. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 22. April 2020, gegen 07.46 Uhr, kam es in der Osloer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befuhr die Osloer Straße in Richtung Straßburger Straße. Der 42jährige beabsichtigte nach links in eine Hofeinfahrt einzufahren. Beim Einbiegen übersah er eine ihm entgegenkommende 61jährige Rennradfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 61jährige leicht verletzt wurde. Die Rennradfahrerin wurde einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

