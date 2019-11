Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Rettungswagen in Verkehrsunfall verwickelt

Hagenow (ots)

In Hagenow ist am frühen Donnerstagabend ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt mit einem PKW zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, jedoch kam es an beiden Fahrzeugen zu Sachschäden, die zunächst auf ca. 8000 Euro geschätzt wurden. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf einer ampelgeregelten Kreuzung in der Bahnhofstraße. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt.

