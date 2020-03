Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geldkassette

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Schmuck- und Modegeschäft in Rheydt an der Hauptstraße haben unbekannte Täter unter anderem Schmuck und eine Geldkassette erbeutet.

Zeugen hatten in der Nacht zum Sonntag, 15. März, kurz vor 3 Uhr eine eingeschlagene Scheibe entdeckt. Die Täter müssen irgendwann zwischen Samstag, 14. März, 15.30 Uhr, und Sonntag, 15. März, 3 Uhr, die Glastür des Schmuck- und Modegeschäfts eingeschlagen haben und waren so in das Geschäft gelangt.

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag, 15. März, gegen 4.30 Uhr, meldete ein Zeuge, dass soeben die Scheibe eines Handyladens in Rheydt an der Stresemannstraße eingeschlagen worden sei. Eine Überwachungskamera zeigte, dass zwei Personen aus Richtung Waisenhausstraße in Richtung Limitenstraße an dem Ladenlokal vorbeigegangen waren. Nur eine Minute später erschienen die beiden Personen erneut. Eine männliche Person - bekleidet mit heller Kapuzenjacke und Handschuhen - schlug die Schaufensterscheibe ein und betrat durch die dadurch entstandene Öffnung das Lokal. Nach dem vergeblichen Versuch, zwei Stahlschränke zu öffnen, entfernten sich die Unbekannten vom Tatort.

Hinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

