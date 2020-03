Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 71jährige Rheydterin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Am Freitag, 13.03.2020, gegen 18.15 Uhr, befährt eine 71jährige Frau aus Rheydt mit ihrem Pkw VW die Straße Morr aus Richtung Pongser Straße kommend in Fahrtrichtung Dahlener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt sie kurz vor dem Einmündungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt mit ihrem Pkw auf einen geparkten Pkw Kia, den sie wiederum auf einen geparkten Pkw Opel schiebt. Durch den Aufprall kippt der VW auf die Fahrerseite und kommt so zum Stillstand. Die 71Jährige wird im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Mönchengladbach befreit. Nach Erstversorgung am Unfallort wird sie einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt. Ihr Pkw wird sichergestellt. Die Ermittlungen zu Unfallursache und -hergang dauern an. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der erforderlichen Maßnahmen bis gegen 19.20 Uhr gesperrt. (so)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell