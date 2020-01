Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchsversuch gemeldet

Rheine (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Freitag (24.01.2020) im Bereich der Firmen an der Edisonstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 08.00 Uhr sind Einbrecher über einen etwa 180 cm hohen Metalldrahtzaun auf das komplett eingefriedete Gelände einer Autolackiererei gestiegen. Mit einem Hammer, den sie zurückließen, schlugen sie eine Fensterscheibe einer Firmenhalle ein. Das besonders gesicherte Fenster konnte aber dennoch nicht geöffnet werden. Die Täter gelangten somit nicht in die Halle. Durch das Einschlagen der Scheibe wurde ein in der Halle abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

