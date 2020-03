Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe geben sich als Gärtner aus

Mönchengladbach (ots)

Auf Bargeld hatten es unbekannte Täter bei einem Trickdiebstahl am Sonntag, 15. März, in Neuwerk abgesehen. Opfer war eine 83-jährige Frau.

Mehrmals habe in der Mittagszeit ein Unbekannter bei ihr Frau angerufen und nachgefragt, ob sie eine Putzkraft oder einen Gärtner benötigen würde, berichtete die Frau. Gegen 15 Uhr hätten schließlich zwei Personen - ein Mann und eine Frau - an der Tür geklingelt und sich als Gärtner ausgegeben. Der Mann sei in den Garten gelaufen, die Frau habe sich das Haus anschauen wollen. Nachdem die beiden Personen wieder gegangen seien, habe sie den offenbar in einem unbeobachteten Moment begangenen Diebstahl festgestellt.

Der Mann am Telefon hat deutsch gesprochen; der Stimme nach dürfte er zwischen 40 und 45 Jahre alt sein. Die Beschreibung der beiden deutsch sprechenden Trickdiebe: Der Mann ist 1,85 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Haare, kein Bart, bekleidet mit dunkler Jacke. Die Frau ist zirka 1,75 Meter groß und ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 melden.

Die Polizei Mönchengladbach wiederholt ihren Ratschlag, niemals fremde Personen in die Wohnung hineinzulassen. Wichtige Hinweise zum Thema "Trickdiebstahl in Wohnungen" sind auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

zu finden. (ds)

