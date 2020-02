Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: KNALLROTER OLDTIMER ENTWENDET

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am helllichten Tag wurde von einem Firmengelände in Waldfischbach-Burgalben ein roter Fiat 500 (Cinquecento) Baujahr 1975 entwendet. An dem Fahrzeug waren zum Tatzeitpunkt italienische Kennzeichen angebracht. Hinweise zu dem gestohlenen PKW nimmt die Polizei Waldfischbach-Burgalben unter 06333-9270, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. |piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell