Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht; Südbrookmerland - Motorradfahrer leicht verletzt; Wiesmoor - Radfahrer verletzt; Aurich - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Aurich - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Aurich hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Ein grauer Ford Fusion wurde zwischen Dienstag, 17:45 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Ford war auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Straße Am Pferdemarkt abgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Motorradfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 14:40 Uhr in Wiegboldsbur, Südbrookmerland, gekommen. Ein 85 Jahre alter Südbrookmerländer fuhr mit seinem Opel Meriva von einer Grundstückeinfahrt auf die Ekelser Straße. Dabei übersah er einen 17-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer stürzte. Er wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Wiesmoor - Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist am Freitag auf der Hauptstraße in Wiesmoor bei einem Unfall verletzt worden. Eine 28 Jahre alter Autofahrerin war gegen 10:45 Uhr auf dem Kornblumenweg unterwegs und wollte mit ihrem VW Up nach rechts auf die Hauptstraße fahren. Beim Anfahren übersah sie offenbar den 75 Jahre alten Radfahrer aus Wiesmoor, der auf dem Radweg die Eimündung querte. Es kam zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Auto. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Aurich - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 14:30 Uhr einen VW-Fahrer in Aurich kontrolliert. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der 24-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus stand er offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

