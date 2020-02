Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Zweibrücken (ots)

Die Geschädigte parkte ihren dunkelgrauen Hyundai ix20 am gestrigen Freitag, 21.02.2020 zwischen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in der Wilkstraße. In dieser Zeit beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer den hinteren linken Kotflügel, vermutlich beim Ein-/Ausladen eines Gegenstandes. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise zum Verursacher unter 06332/976-0 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de |PIZW

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell