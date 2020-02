Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aixheim) Verkehrsunfall mit Verletzten (27.01.2020)

Aldingen-Aixheim (ots)

Zwei verletzte Pkw-Lenker und Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr an der Einmündung der Aldinger Straße in die Neuhauser Straße ereignete.

Die 75-jährige Lenkerin eines Dacia befuhr die Aldinger Straße aus Richtung Aldingen in Fahrtrichtung Neuhaus und bog an der Einmündung nach links in die Neuhauser Straße in Richtung Ortsmitte ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 29-jährigen Lenkers eines Porsches, der auf der Neuhauser Straße aus Richtung Ortsmitte in Fahrtrichtung Neuhaus fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam.

Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Unfallort waren neben Polizei und Rettungsdienst ein Notarzt und die Freiwilligen Feuerwehren aus Aldingen und Aixheim im Einsatz. Die Landung eines bereits zu der Unfallstelle entsandten Rettungshubschraubers war nicht erforderlich. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell