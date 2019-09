POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Polizeidirektion Wittlich

Am Freitag, den 20.09.2019, kam es gegen 09.00 h auf der L 60 zwischen Großlittgen und Schladt zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Die 26-jährige Fahrerin eines BMW 116D befuhr die L 60 von Großlittgen in Richtung Schladt, die 56 jährige Fahrerin eines Suzuki Alto kam ihr von Schladt aus kommend entgegen. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam der BMW aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers der Suzuki-Fahrerin nach rechts auf das Bankett kam zu dem Frontalzusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden hierbei schwer verletzt und in die Krankenhäuser nach Bitburg und Wittlich eingeliefert. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 18.000 EUR.

