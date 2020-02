Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kripo Pirmasens klärt Einbrüche in die Sportheime

Donsieders und Clausen (ots)

Bereits in der Nacht des 18.01.20 wurde ein Einbrecher auf frischer Tat im Sportheim in Donsieders betroffen und durch die Polizei festgenommen. Zuvor hatte der Täter ein Fenster aufgebrochen. Durch Ermittlungen des Fachkommissariats K 5 konnten dem 31-jährigen aus dem Landkreis Südwestpfalz zwei weitere Einbrüche nachgewiesen werden. In das Sportheim in Donsieders war er bereits am 28./29.10.19 eingebrochen. Bei einem Einbruch in das Sportheim des FK Clausen am 02.01.20 war hoher Sachschaden entstanden. Der Beschuldigte legte in seiner Vernehmung Geständnisse zu den Einbrüchen ab. kips

