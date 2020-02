Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Zweibrücken (ots)

Am 20.2.2020, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, kam es in der Vogesenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus. Der Glaseinsatz der Haustür wurde vermutlich durch einen Fußtritt beschädigt. Schadenshöhe ca. 250 Euro. Zeugen bitte bei der Polizei Zweibrücken melden.|PIZW

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell