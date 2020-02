Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberischer Diebstahl von einem Paar Schuhe

Pirmasens (ots)

Ein Mann probierte gestern, gegen 10:20 Uhr, in einem Schuhgeschäft in der Arnulfstraße Schuhe an und ließ sich dabei beraten. Als der Verkäufer kurz abwesend ist, steckt der Mann ein Paar Sneaker der Marke "Memphis One" in blauer Farbe in eine Jutetasche und verlässt den Markt, wobei Alarm ausgelöst wird. Der Verkäufer läuft dem Mann nach und spricht ihn an, woraufhin dieser den Beutel in ein Gebüsch wirft und schlagbereit eine drohende Haltung einnimmt. Der Verkäufer geht auf Abstand. Der Mann nimmt den Beutel mit den Schuhen wieder auf und entfernt sich in Richtung Waisenhausstraße. Täterbeschreibung: 30-40 Jahre alt, ca. 1,80m groß, sehr kurze, blonde Haare (bis Glatze), keine Gesichtsbehaarung, "wenig Frontzähne", mitteleuropäischer Typus, trug schwarze Basecap, schwarze Jacke, Jeans und weiße Turnschuhe. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

