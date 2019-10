Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Abgeflexter Zigarettenautomat wieder aufgefunden

Pribbenow/Jürgenstorf (ots)

Am 23.10.19 gegen 14:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Malchin darüber informiert, dass am Waldrand in Jürgenstorf ein aufgebrochener Zigarettenautomat gefunden wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Feldweg, ca. 50 m vor der 90 Grad-Linkskurve in Richtung Neu Jürgenstorf lagen das aufgebrochene Gehäuse, das Innenleben sowie der abgeflexte Pfosten des Automaten auf dem Boden. Zigaretten oder Bargeld waren nicht aufzufinden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen und der Spurenlage vor Ort geht die Polizei davon aus, dass es sich hierbei um den entwendeten Zigarettenautomaten handelt, welcher am Montagmorgen in Pribbenow entwendet wurde. Der Tatverdächtige hatte den besagten Zigarettenautomat abgeflext und diesen mit seinem Motorrad samt Anhänger abtransportiert. Nach Auswertung der Spurenlage ist der Tatverdächtige von Pribbenow (Ort des Diebstahls) nach Jürgenstorf (Auffindeort des Automaten) gefahren und hat dort den Automaten aufgebrochen und den Inhalt - Geld und Zigaretten - entwendet. Genaue Angaben zur Höhe des Diebesgutes liegen derzeit noch nicht vor.

Der Zigarettenautomat wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Zeugen, die den Tatverdächtigen beobachtet haben oder andere Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Diebesgut geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224.

Erstmeldung:

Am 21.10.2019 gegen 00:45 Uhr wurde in Pribbenow ein Zigarettenautomat entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger den Zigarettenautomaten vor der Gaststätte in Pribbenow entwendet, in dem er das Standrohr des Automaten abflexte. Der Tatverdächtige wurde beobachtet, wie er mit einem Zweirad samt Anhänger zu dem Zigarettenautomaten fuhr und den Anhänger so positionierte, dass der Automaten nach dem Abflexen direkt auf den Anhänger fallen konnte. Danach ist der Tatverdächtige mit seinem Motorrad samt Zigartettenautomat auf dem Anhänger in Richtung Jürgenstorf und dann weiter nach links in Richtung Stavenhagen geflüchtet.

Zu dem Tatverdächtigen kann bisher nur gesagt werden, dass er einen schwarzen Enduro-Helm oder Cross-Helm getragen hat. Zu dem Motorrad können keine Angaben gemacht werden. Der mitgeführte Anhänger war nicht beleuchtet.

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Malchin konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht auffinden. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und-sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissaraitasaußenstelle Malchin aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen, dem Diebstahl oder dem Verbleib des Zigarettenautomaten machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224.

