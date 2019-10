Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfälle - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Rems-Murr-Kreis - Stand: 08.00 Uhr (ots)

Winnenden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag gegen 19.30 Uhr befuhr eine 34jährige Toyota-Fahrerin die Landesstraße 1140 vom Erlenhof kommend in Fahrtrichtung Winnenden. Hierbei übersah sie den im Hambachkreisel fahrenden 36jährigen Mercedes-Fahrer. Die beiden kollidierten im Kreisverkehr, wobei der Mercedes mittig im Grünbereich des Kreisverkehrs zum Stillstand kam. Neben dem 36jährigen Fahrer, befanden sich noch die 30jährige Beifahrerin, sowie deren einjähriges Kind im Fahrzeug. Das Kind und die Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro.

Erbstetten - Straßenverkehrsgefährdung mit Zeugenaufruf

Am Freitag gegen 13.20 Uhr befuhr ein 50jähriger Opel-Fahrer die Alte Backnanger Straße in Fahrtrichtung Backnang. Hierbei wurde er von einem Motorrad der Marke Suzuki trotz Gegenverkehr überholt. Beide Pkw-Lenker, der Opel Mokka und der entgegenkommende Pkw, mussten abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an das Polizeirevier Backnang, Tel. 07191/ 9090, zu wenden.

Waiblingen - Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 22 Uhr befuhr ein 39jähriger Opel-Fahrer die Straße An der Talaue von der der B 14 kommend in Fahrtrichtung Waiblingen-Neustadt. Eine silbernfarbige A-Klasse fuhr aus Richtung Altes Krankenhaus in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Opel-Astra. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die A-Klasse hatte eine Waiblinger Zulassung und müsste im Bereich Außenspiegel rechts, Felge vorne rechts und Radlauf vorne rechts beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151/9500, zu melden.

