Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fahrzeugbrand - Frontal auf Brückengeländer - Pistole nach Streit gezogen - Sachbeschädigungen und Widerstand

Ostalbkreis - Stand: 08.00 Uhr (ots)

Lauchheim - weiterer Fahrzeugbrand

Wie bereits gestern berichtet fing am Samstag gegen 04.12 Uhr in der Albstraße ein Opel Feuer. Jetzt wurde bekannt, dass in der gleichen Nacht versucht wurde einen weiteren Pkw in der Schillerstraße in Brand zu setzen. Ein Unbekannter setzte hierzu einen Brandbeschleuniger im Bereich des Tanks ein. Glücklicherweise verschmorte nur ein wenig Kunststoff, bevor das Feur von alleine wieder ausging. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Kriminalkommissariat Aalen übernommen. Zeugenhinweise bitte unter Tel. 07361/ 5800.

Abtsgmünd - Frontal auf Brückengeländer

Am Samstagabend gegen 19 Uhr befuhr ein 19jähriger Ford-Fahrer die Landesstraße 1073 in Richtung Pommertsweiler. Kurz nach dem Ortsausgang Schäufele kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dortigen Brückengeländer. Der 19jährige wurde leicht verletzt in eine Klinik verbracht. Der Fiesta erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Schaden an der Brücke kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch auch mehrere tausend Euro betragen.

Ellwangen - Pistole nach Streit gezogen - Zeugen gesucht

Gegen 22.20 Uhr stritten sich am Samstag ein 16jähriger und ein 18jähriger junger Mann zunächst verbal in der Amtsgasse. Im Laufe des Streites soll der ältere dann eine Pistole gezogen und den 16jährigen bedroht haben. Auch auf eine vorbeilaufende Personengruppe soll der 18jährige gezielt und durch Zuruf zum Weitergehen aufgefordert haben. Schließlich entfernte sich der 18jährige ohne dass jemand verletzt wurde. Der 18jährige Beschuldigte konnte kurze Zeit später durch eine Streife festgenommen werden. Außer dass er stark alkoholisiert war, war er auch in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde daher in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei in Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, sucht Zeugen, insbesondere aus der Personengruppe die auch bedroht wurden.

Durlangen - Sachbeschädigungen und Widerstand - Täter festgenommen

Gleich zu mehreren Ereignissen kam es im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag in Durlangen. Bereits um 23.50 Uhr wurden mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Waldstraße in Durlangen gemeldet. An mindestens drei Fahrzeugen wurden Außenspiegel abgerissen und der Lack zerkratzt. Eine Anwohnerin konnte den Täter bei der Tatausführung beobachten. Kurze Zeit darauf wurde eine Auseinandersetzung im Hermann-Löns-Weg zwischen mehreren Personen gemeldet. Als eine Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd vor Ort war kam es bei der Festnahme des betrunkenen Hauptaggressors auch noch zu einer Widerstandshandlung und mehreren Beleidigungen. Der 23jährige Beschuldigte musste in der Gewahrsamszelle ausgenüchtert werden. Weitere Geschädigte oder Zeugen können sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, melden.

